

Palermo, 28/11/2025 – «Lo ribadisco ancora una volta e con la massima chiarezza: a Cardiff non ci sono mai stato. E lo dico perfino con rammarico, perché è una città bellissima e magari avrei anche portato fortuna alla Juventus che, invece di perdere 4 a 1, avrebbe vinto quella finale».

L’on. Gianfranco Miccichè interviene dopo il deposito delle motivazioni della Corte d’Appello che ha confermato la sua assoluzione per un fatto “che semplicemente non è mai accaduto”, ricordando che le stesse indagini hanno accertato in modo inequivocabile la sua totale assenza da Cardiff.

«È una vicenda surreale: da un viaggio mai fatto è nato un processo durato quattro anni. Davvero assurdo. Chiedo cortesemente a chiunque continui a sostenere il contrario di non perseverare nell’errore: a Cardiff non sono mai stato. Lo hanno accertato i giudici e lo confermo ancora una volta», aggiunge l’ex Presidente dell’Ars.

«Almeno una cosa è certa: se avessi davvero preso quell’aereo, oggi parleremmo di una Juventus campione d’Europa», conclude il Deputato regionale.