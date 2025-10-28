Palermo – “Si aprono le porte della stabilizzazione dei 258 lavoratori Asu. Dopo quasi 30 anni, entro dicembre firmeranno i contratti. Un passo previsto entro la fine dell’anno, dopo l’approvazione del bilancio consolidato in giunta e poi all’Ars”. Lo dice Marianna Caronia, deputato regionale di Noi Moderati, al termine della seduta della commissione lavoro dell’Ars.

“Stamattina, in quinta commissione, sono stati formalizzati gli ultimi passaggi per la loro contrattazione nella partecipata Sas – continua Caronia -. È stata una battaglia in cui ho sempre creduto fermamente, non solo per restituire dignità e diritti a questi lavoratori, ma anche per garantire una piena efficacia operativa nei servizi essenziali della nostra Regione nei quali sono impiegati. Da anni gli Asu garantiscono con professionalità e dedizione la fruizione, la custodia e la valorizzazione del vasto patrimonio artistico e archeologico regionale, pur operando in condizioni di precarietà e in assenza di adeguato riconoscimento contrattuale. Adesso vigileremo tutti perché non vi siano ulteriori ritardi e nessuno inventi scuse o adotti comportamenti inaccettabili per ulteriori rinvii. Finalmente, questi lavoratori potranno passare un Natale da impiegati e non da sussidiari”.

