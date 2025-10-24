Lotto: in provincia di Messina vinti oltre 34mila euro

Il Lotto sorride alla Sicilia. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, vinti 34mila euro in provincia di Messina: una quaterna, quattro terni e sei ambi su tutte le ruote regalano, con una giocata da 10 euro, oltre 25mila euro a un fortunato giocatore di Saponara in via Nazionale, a cui si aggiungono i 9mila euro vinti a Giardini Naxos in via Consolare Valeria. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,5 milioni di euro, per un totale di oltre un miliardo di euro da inizio 2025.

