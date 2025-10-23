[Sicilia] Cassazione su Dell’Utri e Berlusconi. Caruso (FI): “Verità storica diventa verità giudiziaria”

“Quella che da sempre è una verità storica e politica è diventata finalmente e in via definitiva anche una verità giudiziaria, come non poteva non essere.”

Lo dichiara Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, commentando il provvedimento della Cassazione che ha “una volta per tutte ed in modo netto ed inequivocabile, confermato l’assenza di legami o collegamenti tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell’Utri e la mafia.”

Per Caruso, “si chiude una vicenda fra le più tristi e infamanti della storia giudiziaria del nostro paese che ha colpito Silvio Berlusconi, Marcello Dell’Utri, le loro famiglie ed anche Forza Italia, sulle cui origini e motivazioni tanti detrattori avevano costruito teoremi altrettanto fantasiosi ed infamanti.”

“La storia personale e politica, e i tanti provvedimenti assunti dai governi guidati da Silvio Berlusconi contro la mafia parlavano già da soli per smentire illazioni e insulti, ma oggi finalmente quel capitolo si chiude in modo definitivo.”