ROMA, 22 OTT. –“Questa mattina Salvini arriva a dire che il Green Deal è una Ca… E che alla luce di questo, va cancellato subito. Al ministro dei Trasporti ricordiamo che se tutto ciò che possiamo definire in quel modo va depennato, bisognerebbe iniziare proprio dal progetto sconsiderato del ponte sullo Stretto a lui caro, che ancora oggi presenta una documentazione tecnica completamente lacunosa e stime economiche del tutto fantasiose, come rilevato dalla Corte dei Conti. Non una genialata, via. Salvini anche in questo mese di ottobre annuncia l’avvio dei lavori per il mese successivo: lo aveva fatto già anche a settembre, agosto, luglio e giugno. I lavori per Salvini devono sempre partire il mese dopo, ma puntualmente ciò non accade. E siciliani e calabresi sono stufi di questa sconfortante presa in giro, che porta danni immani a tutto il Sud. Il Green Deal verso cui Salvini è sprezzante non va cancellato, ma solo profondamente ricalibrato. Anche per scongiurare che in futuro gli stati membri dell’Ue vadano a ipotecare miliardi in progetti fallaci e irrispettosi del territorio, dell’ambiente, del tessuto sociale e anche del buon senso come il tanto incensato ponte di Salvini”. Così in una nota la deputata M5s Daniela Morfino, capogruppo M5s in comm. Ambiente alla Camera.

