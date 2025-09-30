Palermo 30 settembre 2025 – “Con la richiesta di approvazione in zona Cesarini della norma salva fondi PNRR sulla formazione professionale, l’assessore Turano e tutto il governo Schifani hanno dimostrato ancora una volta la loro totale approssimazione e mancanza di concertazione con il territorio e gli enti di settore. Una norma arrivata in ARS in colpevole grave ritardo e con la richiesta di una approvazione in fretta e furia per non esporre il Governo alla perdita di 100 milioni di euro, nonostante sapessero da mesi dell’esistenza di tale scadenza.

Risulta evidente che il Governo e per esso l’assessore Turano hanno voluto evitare il confronto con enti e sindacati prima e con i partiti e i parlamentari dopo.

Se da un lato le opposizioni hanno mostrato senso di responsabilità consentendo alla norma di approdare in Parlamento e di essere approvata, dall’altra il governo Schifani persevera nella sua totale e palese inadeguatezza a governare la Sicilia”. Lo dichiara il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’ARS Antonio De Luca a margine della seduta d’Aula all’Ars che ha visto approvato il disegno di legge targato assessore Turano, utile a non perdere il finanziamento da 100 milioni del PNRR.