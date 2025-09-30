1 Ottobre 2025
Home Cargill chiude a Giammoro. 49 lavoratori a rischio. De Leo (FI) “Urgente tavolo istituzionale per tutelare economia e lavoro”

Related Stories

Palermo: Chinnici (PD Sicilia), Palermo dica no al Villaggio dell’Esercito in programma dal 2 al 6 ottobre

Palermo: Chinnici (PD Sicilia), Palermo dica no al Villaggio dell’Esercito in programma dal 2 al 6 ottobre

30 Settembre 2025
Formazione. De Luca (M5S): Norma salva fondi approvata in zona Cesarini testimonia approssimazione governo Schifani

Formazione. De Luca (M5S): Norma salva fondi approvata in zona Cesarini testimonia approssimazione governo Schifani

30 Settembre 2025
Trasporto scolastico: Chinnici (PD Sicilia), situazione insostenibile, la Regione intervenga immediatamente

Trasporto scolastico: Chinnici (PD Sicilia), situazione insostenibile, la Regione intervenga immediatamente

30 Settembre 2025

Leggi anche

SPOPOLAMENTO, SCUOLA E PNRR: LA SFIDA DEL MEZZOGIORNO

SPOPOLAMENTO, SCUOLA E PNRR: LA SFIDA DEL MEZZOGIORNO

30 Settembre 2025
[Sicilia] Giornalismo e ambiente. Contributi da 2 a 20 mila euro da Jornalismfund.eu

[Sicilia] Giornalismo e ambiente. Contributi da 2 a 20 mila euro da Jornalismfund.eu

30 Settembre 2025
Palermo: Chinnici (PD Sicilia), Palermo dica no al Villaggio dell’Esercito in programma dal 2 al 6 ottobre

Palermo: Chinnici (PD Sicilia), Palermo dica no al Villaggio dell’Esercito in programma dal 2 al 6 ottobre

30 Settembre 2025
Cargill chiude a Giammoro. 49 lavoratori a rischio. De Leo (FI) “Urgente tavolo istituzionale per tutelare economia e lavoro”

Cargill chiude a Giammoro. 49 lavoratori a rischio. De Leo (FI) “Urgente tavolo istituzionale per tutelare economia e lavoro”

30 Settembre 2025