ASP Palermo. Di Paola (M5S): Dopo nove mesi vertice ancora vacante

Palermo 29 settembre 2025 – “Mi fa specie leggere che il Presidente Schifani si occuperà ‘immediatamente’ della nomina del nuovo direttore Asp di Palermo. Una immediatezza relativa considerando che il vertice è vacante da 9 mesi e che evidentemente in ballo ci sono i soliti equilibri politici da assecondare, il tutto mentre le liste d’attesa per una visita o un esame sono infinite e i pazienti aspettano intere giornate nei pronto soccorso”. Lo dichiara il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle e vice presidente dell’ARS Nuccio di Paola a proposito delle dichiarazioni di stampa rese dal presidente della Regione Renato Schifani in tema di sanità.

“L’immediatezza non è certamente la principale caratteristica del governo Schifani considerando che la Sicilia vive emergenze ormai croniche praticamente in ogni settore, dalle infrastrutture alla viabilità, dall’acqua ai rifiuti”- conclude Di Paola.