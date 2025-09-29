Falcone (FI-PPE): «Moldavia, voto europeista. Ora tempi maturi per adesione all’UE»

Marco Falcone. «L’integrazione nell’UE sarà rilevante traguardo politico sia per la Moldavia che per la nostra comunità di Stati, nonché una garanzia di stabilità, democrazia e sviluppo per un Paese che vuole proiettarsi nel futuro. Forza Italia e il Gruppo PPE continueranno a sostenere con convinzione questo cammino, consapevoli che un’Europa più grande e più unita è anche un’Europa più forte e più vicina ai popoli», conclude l’azzurro.

condividi su: