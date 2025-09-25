25 Settembre 2025
Home MARMOMAC, IL VOLTO DI MAURIZIO CATTELAN SCOLPITO DAUN ROBOT “RITIRA” IL PREMIO BEST COMMUNICATOR

Related Stories

Sicilia: ricercatori scoprono consumo di carne equina già in Età del Bronzo

Sicilia: ricercatori scoprono consumo di carne equina già in Età del Bronzo

4 Settembre 2025
Palermo, Tar Sicilia boccia ricorso per due punti scommesse: “La Questura ha potere discrezionale di tutela della sicurezza pubblica”

Palermo, Tar Sicilia boccia ricorso per due punti scommesse: “La Questura ha potere discrezionale di tutela della sicurezza pubblica”

31 Luglio 2025
Respirava amianto per il Comune di Castelbuono, il Tribunale condanna l’INAIL a riconoscere esposizione

Respirava amianto per il Comune di Castelbuono, il Tribunale condanna l’INAIL a riconoscere esposizione

10 Luglio 2025

Leggi anche

Nasce il Manifesto per le Partnership Responsabili

Nasce il Manifesto per le Partnership Responsabili

25 Settembre 2025
Il film sulla Cattedrale di Agrigento al Festival di Rovereto

Il film sulla Cattedrale di Agrigento al Festival di Rovereto

25 Settembre 2025
Manovra, Di Paola (M5S Ars): “Reddito di povertà, 10 milioni dal governo: era quello che chiedevamo pure noi, ma sono sempre briciole dopo lo stop al reddito di cittadinanza”

Manovra, Di Paola (M5S Ars): “Reddito di povertà, 10 milioni dal governo: era quello che chiedevamo pure noi, ma sono sempre briciole dopo lo stop al reddito di cittadinanza”

25 Settembre 2025
De Luca (M5S Ars): “Solidarietà ai deputati della maggioranza. Ridotti a semplici comparse in commissione Bilancio, il loro ruolo svuotato da Schifani”

De Luca (M5S Ars): “Solidarietà ai deputati della maggioranza. Ridotti a semplici comparse in commissione Bilancio, il loro ruolo svuotato da Schifani”

25 Settembre 2025