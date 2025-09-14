Il Presidente del Gruppo Parlamentare di Forza Italia all’ARS Stefano Pellegrino, interviene a nome di tutti i deputati regionali del partito per esprimere piena solidarietà al Presidente della Regione Renato Schifani, a seguito di quanto avvenuto durante la festa dei giovani del partito con l’aggressione verbale del senatore Carlo Calenda.

“Esprimiamo la nostra più ferma solidarietà al Presidente Schifani per gli inaccettabili attacchi verbali ricevuti dal senatore Calenda nel corso di una manifestazione pubblica del nostro partito. Appare quantomai singolare – e profondamente incoerente – che tali affermazioni provengano da un rappresentante eletto in Sicilia, quando negli ultimi tre anni non risulta chiara quale azione concreta abbia mai intrapreso in sede parlamentare per rappresentare e tutelare gli interessi della nostra Regione.

L’aggressione risulta tanto più grave considerando i risultati tangibili ottenuti dal Governo Schifani, riconosciuti da tutti gl indicatori economici e occupazionali che collocano la Sicilia in una posizione di crescita senza precedenti.

Appare ancor più deplorevole la scelta del luogo e del contesto in cui è avvenuto l’episodio, che dimostra una preoccupante mancanza di rispetto non solo verso le istituzioni regionali ma verso l’intera comunità siciliana.

Il Gruppo Parlamentare di Forza Italia esprime la propria totale vicinanza al Presidente Schifani e ribadisce il proprio impegno a sostegno della sua azione di governo per il bene della Sicilia e dei siciliani.”