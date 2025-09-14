[Sicilia] Piampiano (FI): “Solidarietà a Schifani, inaccettabili gli attacchi di Calenda”

A nome del Gruppo consiliare di Forza Italia al Comune di Palermo esprimo la più convinta e sincera solidarietà al Presidente della Regione Renato Schifani, destinatario di un grave e ingiustificato attacco verbale da parte del senatore Carlo Calenda nel corso della Festa Nazionale dei Giovani di Forza Italia.

Si tratta di parole offensive e fuori luogo, che appaiono tanto più gravi se pronunciate contro un Presidente che sta guidando la nostra Regione con risultati concreti, riconosciuti dagli indicatori economici e occupazionali e apprezzati anche a livello nazionale.

Il contesto scelto per tali dichiarazioni – un momento di confronto e di entusiasmo dedicato ai giovani e al loro futuro – rende l’episodio ancora più deplorevole e dimostra una mancanza di rispetto istituzionale e politico verso la Sicilia e i siciliani.”

Lo dichiara Leopoldo Piampiano, capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Palermo