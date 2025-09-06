PONTE STRETTO: DAMANTE (M5S), A SICILIA E CALABRIA RIMARRANNO LE MACERIE

Roma, 6 set. – “La febbre da Ponte sullo Stretto colpisce tutti ma presto anche il più pietoso dei medici dovrà arrendersi”, è quanto afferma la senatrice M5s Ketty Damante segretaria in commissione Bilancio a Palazzo Madama. “La maggioranza – aggiunge – anziché attaccare le opposizioni colpevoli a suo dire di preconcetti ideologici faccia un giro in Sicilia per vedere in che stato sono le nostre infrastrutture. Strade colabrodo, autostrade iniziate e mai finite e una quotidianità fatta di lavoratrici e lavoratori costretti a fare ore di code per spostarsi da una città all’altra. Le opere compensative di cui vaneggiano non le vedremo mai, come è successo negli ultimi decenni. È solo una bandierina elettorale buona per ogni occasione. Quando il bluff sarà svelato, ai siciliani e ai calabresi rimarranno solo macerie debiti da pagare”, conclude.

