A Spazio Cultura le scrittrici del Termini Book Festival

Grazie alla direzione artistica del Termini Book Festival, sarà possibile incontrare nella nostra libreria in via Marchese di Viullabianca, 102 a Palermo le scrittrici che quest’anno saranno presenti alla manifestazione dedicata agli appassionati lettori e non solo.

Venerdì 12 settembre dalle ore 16:30 sino alle ore 18:30 incontro con la scrittrice Alice Basso con il suo libro Le ventisette sveglie di Atena Ferraris, novità editoriale della Garzanti.

Sabato 13 settembre dalle ore 16:30 sino alle ore 18:00 incontro con la scrittrice Barbara Perna con il suo libro “Se tu non ridi più“, novità editoriale della Bompiani.

Tutti i presenti, oltre al firma copie, potranno intrattenersi con le autrici per una piacevole conversazione.

Termini Book Festival 2025: letteratura, impegno civile e arte si incontrano.

Dal 12 al 14 settembre la città di Termini Imerese si trasforma in un vibrante centro di dialogo culturale. L’edizione di quest’anno si preannuncia ricca di spunti e contaminazioni, con un programma che intreccia le grandi voci della narrativa contemporanea a momenti di profonda riflessione sociale, impreziosito da performance artistiche e dalla prestigiosacollaborazione con Il Giallo Mondadori.

Alice Basso è una scrittrice milanese. Ha lavorato per diverse case editrici come redattrice, tra duttrice e valutatrice di proposte editoriali. Nel tempo libero finge di avere ancora vent’anni, ama cantare e scrivere canzoni, suonare il sassofono e disegnare. Cucina male, guida ancora peggio e di sport nemmeno a parlarne. Con Garzanti ha pubblicato le avventure della ghostwriter Vani: L’imprevedibile piano della scrittrice senza nome (2015), Scrivere è un mestiere pericoloso (2016), Non ditelo allo scrittore (2017), La scrittrice del mistero (2018), Un caso speciale per la ghostwriter (2019), più i racconti La ghostwriter di Babbo Natale (2017), Nascita di una ghostwriter (2018), Un caso speciale per la Ghostwriter (2019), Il morso della vipera (2020), Il grido della rosa (2021). Del 2022 Una stella senza luce, una storia piena di colpi di scena e di pericoli ambientata nell’Italia del 1935.

Nel 2025 introduce una nuova protagonista, Atena Ferraris, con Le ventisette sveglie di Atena Ferraris.

Barbara Perna è un’autrice italiana. Il superamento del Concorso in Magistratura nel 1998 le ha brutalmente stroncato una (forse) brillante carriera come attrice teatrale comica. Ha svolto il ruolo di giudice tuttofare un po’ in giro per l’Italia ma il suo cuore è rimasto in Toscana nel piccolo Tribunale di Montepulciano dove ha lavorato per cinque anni prima di trasferirsi a Roma. Scrive per passione, lavora per dedizione, legge per autodifesa. E viaggia molto, soprattutto con la mente. Per Giunti ha esordito con il romanzo Annabella Abbondante. La verità non è una chimera (2021) pubblicando poi Annabella Abbondante. L’essenziale è invisibile agli occhi (2022) – vincitore del Premio NebbiaGialla 2023 – e Annabella Abbondante. Il passato è una curiosa creatura (2024).

Nel 2025 esce per Bompiani, Se tu non ridi più.