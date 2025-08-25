Il personale della Questura di Agrigento, non è la prima volta che agisce con coraggio compiendo azioni meritorie e mettendo a rischio la propria vita per salvare quella di cittadini in pericolo. L’ultimo episodio di questo spirito altruistico si è verificato di recente a San Leone, dove due poliziotti, anche se fuori servizio, hanno salvato un dodicenne che rischiava di annegare.

Nel tardo pomeriggio di domenica, un ragazzino di 12 anni si è tuffato in acqua nonostante il mare agitato, venendo rapidamente trascinato al largo dalla corrente. Il padre, resosi conto della situazione, ha iniziato a urlare per chiedere aiuto. Le sue grida hanno attirato l’attenzione di due agenti, uno della Squadra Mobile e l’altro della Polizia Stradale di Agrigento, che in quel momento si trovavano nei pressi della zona.

Senza esitazione, i due poliziotti si sono tuffati in mare, affrontando le onde e mettendo a repentaglio la propria incolumità. Uno dopo l’altro hanno raggiunto il ragazzo in difficoltà, e grazie al supporto di un’imbarcazione di passaggio che ha lanciato loro un salvagente, sono riusciti a riportarlo a riva sano e salvo.

Dopo lo spavento, il ragazzino è stato affidato al personale del 118 che lo ha sottoposto a una visita di controllo, escludendo qualsiasi conseguenza fisica. La disavventura si è così risolta per il meglio, dimostrando ancora una volta la dedizione e il coraggio del personale della Polizia di Stato, pronto a intervenire anche quando non è in servizio per proteggere la vita dei cittadini.