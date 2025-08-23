Falcone (FI-PPE): «Bene Confindustria su Eurobond, alla ripresa sarà battaglia FI a Bruxelles»





Palermo, 22 agosto – «Alla ripresa dei lavori del Parlamento europeo, Forza Italia rimetterà al centro dell’agenda Ue la battaglia per gli Eurobond, strumento indispensabile per rafforzare la coesione e la competitività dell’Unione. Anche oggi il presidente di Confindustria Emanuele Orsini ha rilanciato pubblicamente l’importanza di tale strumento. Tempi straordinari impongono alla politica risposte straordinarie. Siamo convinti che l’Europa debba dotarsi di strumenti comuni di debito in grado di sostenere la crescita, finanziare le infrastrutture, ridurre disparità e garantire stabilità ai mercati finanziari. Questa la ricetta ieri di Silvio Berlusconi, oggi di Antonio Tajani. Sta crescendo coscienza di ciò anche fra gli altri Stati membri». Così il vice capodelegazione FI nel Gruppo PPE al Parlamento Europeo, Marco Falcone.

«Parallelamente, a Bruxelles – aggiunge – continueremo a lavorare con determinazione sul tema dei tassi di interesse, affinché le imprese, grandi e piccole, possano avere accesso al credito a condizioni sostenibili. Il nostro impegno sarà costante: senza imprese solide e capaci di investire, non c’è sviluppo né occupazione», conclude Falcone.