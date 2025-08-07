[Sicilia] Finanziaria. Pellegrino (FI): “Manovra di ampio respiro. A ostruzionismo opposizioni Governo risponde con i fatti”

“L’approvazione della finanziaria Ter da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana rappresenta un chiaro segnale politico: nonostante l’ostruzionismo delle opposizioni, il governo regionale ha portato avanti una manovra di ampio respiro, che trasforma bisogni reali in interventi concreti per cittadini, enti locali e territori.”

Lo dichiara Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’ARS, che sottolinea come “l’esperienza parlamentare del Presidente Schifani, che ha suggerito l’attuazione del regolamento nella parte che prevede la cosiddetta “tagliola” per contrastare l’ostruzionismo, ha reso del tutto vano l’atteggiamento dilatorio delle opposizioni, privo di proposte costruttive. I risultati raggiunti dimostrano invece la serietà e la determinazione del Governo nel dare risposte ai siciliani”.

“La manovra – prosegue Pellegrino – interviene su settori strategici, con oltre 40 milioni per ridurre le liste d’attesa in sanità, 25 milioni per inclusione scolastica e disabilità, 4 milioni contro la povertà, 45 milioni ai Comuni per la gestione dei rifiuti, 55 milioni per la sicurezza delle strade provinciali, e 15 milioni per il potenziamento della videosorveglianza urbana. A ciò si aggiungono risorse fondamentali per trasporto scolastico, Protezione Civile, emergenze ambientali, dighe e infrastrutture idriche”.

Dal capogruppo azzurro viene infine l’apprezzamento per il ruolo “di regia politica svolto dal Presidente Schifani, la cui presenza costante e capacità di ascolto hanno permesso di tradurre le istanze territoriali in una legge finanziaria equilibrata, concreta e orientata al benessere delle comunità locali”.