“Quanto accaduto all’Ospedale Umberto I di Siracusa è inaccettabile. La brutale aggressione subita da un infermiere mentre svolgeva il proprio lavoro è un atto vile, che colpisce non solo la persona ma l’intera comunità sanitaria. Non possiamo più tollerare episodi di questo genere nei nostri pronto soccorso, né rassegnarci all’idea che chi cura debba anche temere per la propria incolumità”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo.

“Come Forza Italia ci stiamo già attivando per rafforzare i presidi di sicurezza nei reparti più esposti, a cominciare proprio dai pronto soccorso – contunua la Senatrice. Il nostro piano sanità, costruito con responsabilità e lungimiranza, prevede maggiori controlli e tutele specifiche per il personale sanitario, che ogni giorno lavora con abnegazione in condizioni sempre più difficili”.

“Esprimo piena solidarietà all’infermiere aggredito e il mio apprezzamento all’ASP di Siracusa per la ferma reazione, a partire dalla decisione di costituirsi parte civile – conclude Ternullo. La politica ha il dovere di affiancare chi agisce con serietà. È il momento di dire basta: la violenza non può e non deve entrare in ospedale.”