“Una manovra che trasforma bisogni concreti in risposte operative. Abbiamo destinato 25 milioni a inclusione e scuole, con fondi per disabilità e manutenzione scolastica, oltre 40 milioni per ridurre le liste d’attesa sanitaria, e 4 milioni al contrasto della povertà”. Lo dichiara Riccardo Gennuso (Forza Italia) a commento dell’approvazione della finanziaria Ter da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana.

L’esponente azzurro ha aggiunto: “La legge ancora una volta dimostra l’efficacia dell’azione del Governo che ha reperito le risorse per interventi importanti come i 55 milioni per la sicurezza stradale provinciale, i 45 milioni ai Comuni per la gestione rifiuti, e i 15 milioni per videosorveglianza urbana. Non vanno dimenticati gli 8,3 milioni per scuolabus e i 13,7 milioni alla Protezione Civile per emergenze, oltre agli interventi strutturali su acqua e dighe”. Gennuso ha espresso apprezzamento per l’Esecutivo: “Ringrazio il Presidente Renato Schifani per la presenza costante e l’ascolto delle istanze territoriali che noi deputati portiamo in ARS. Questo dialogo ha permesso di tradurre i bisogni dei siciliani in provvedimenti mirati che rispondono alle esigenze delle nostre comunità”.