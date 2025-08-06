PONTE STRETTO, MORFINO (M5S): OK CIPESS AUTORIZZA SPRECO FIRMATO GOVERNO MELONI

Roma, 6 agosto – “Per le opere che sono davvero utili agli italiani i soldi non ci sono ma per i capricci del ministro Salvini e gli sprechi le risorse questo governo le trova sempre. Con l’approvazione del Cipess ci troviamo di fronte all’ennesimo sperpero firmato Fratelli d’Italia-Forza Italia-Lega. Un trio dei disastri che anche sul fronte delle infrastrutture e dei trasporti dimostra di non avere alcuna visione per il nostro Paese. Nel progetto del Ponte prevalgono le incertezze, i rischi anche sul fronte ambientale, sismico, per non parlare dei costi. Dopo le centinaia di milioni già spesi, l’altra spada di Damocle che pende sull’Italia è l’approvazione delle penali nel caso in cui l’opera non venisse realizzata. In pratica, comunque vada, si pagherà. Mentre in tanti Comuni italiani le emergenze fioccano, dalla sanità alle infrastrutture, l’esecutivo sceglie di destinare risorse a un progetto figlio di una propaganda che fa acqua da tutte le parti. Come riportato oggi dal quotidiano Il Sole 24 ore, mancherebbero oltre 17 miliardi di euro per il completamento dell’alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria. Ma figuriamoci se può interessare al centrodestra, ci mancherebbe, preferiscono continuare sulla strada delle incertezze con un’opera da 13,5 miliardi piuttosto che dare risposte a territori che aspettano da troppo tempo. La verità è che con il governo Meloni la Sicilia e il Sud non fanno passi avanti ma solo indietro. E non ci vengano a parlare di opera strategica, non ci crede più nessuno”. Così in una nota la deputata M5S Daniela Morfino, capogruppo in commissione Ambiente.

