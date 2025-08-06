PALERMO, 06/08/2025.”Non era mai accaduto all’Ars: il governo silenzia le opposizioni applicando uno strumento mai visto all’Ars, la tagliola, che impedirà ai deputati di intervenire sugli articoli e sugli emendamenti, praticamente esautorando il Parlamento regionale delle sue prerogative. È un atto di una prepotenza e di un’arroganza inaccettabili, ancorché inedito a Sala d’Ercole, e che mette in mostra l’anima di un esecutivo che passa su tutto e su tutti pur di raggiungere i suoi discutibili obiettivi. Oggi l’Ars scrive la pagina più nera della sua lunga storia”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca, commentando il via libera alla tagliola deciso dalla conferenza dei capigruppo coi soli voti contrari di M5S e PD.

“Dopo aver bistrattato e offeso il Parlamento nei giorni scorsi, al quale ha cercato di dettare i tempi – continua Antonio De Luca – il governo ha pensato di andare oltre, tirando fuori dalla manica questa sorta di bavaglio mai visto in Sicilia. E meno male che Schifani si è dichiarato un parlamentarista convinto. Ci chiediamo allora: ma se non lo fosse stato, avrebbe raso al suolo Sala d’Ercole?”

condividi su: