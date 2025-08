Palermo, 05/08/2025. – “Ieri sono giunte le lettere di licenziamento a 394 lavoratori ex Almaviva Contact. Ogni giorno di inerzia da parte del governo regionale nel rispettare gli impegni presi rappresenterà un macigno per quasi 400 famiglie tra Palermo e Catania. Contano solo i fatti. Ho depositato un emendamento alla manovra-ter in discussione a Sala d’Ercole per la creazione di un bacino finalizzato alla loro tutela occupazionale. Non è una mia idea improvvisata ma un impegno preso dal tavolo in assessorato regionale”.

Lo afferma il deputato M5S all’Ars Adriano Varrica

“Tra oggi e domani – dice Varrica – il centrodestra in Aula e il governo Schifani hanno possibilità di dare un pizzico di serenità all’agosto di questi lavoratori. Spero che diano una risposta immediata, dimostrando che il post di lunedì scorso di Schifani sia stato solo una sbavatura comunicativa”

L’emendamento Varrica prevede la creazione di un bacino per i lavoratori ex Almaviva Contact da utilizzare fino a esaurimento per il servizio 116117, il numero europeo per le cure non urgenti e per i progetti di digitalizzazione degli archivi regionali.

