Manovra-ter, De Luca (M5S Ars): “Doveroso rinviare l’aula a domani, c’erano solo le opposizioni. Schifani non si permetta di dettare i tempi”

Palermo, 04/08/2025. – “Doveroso fargli rinviare l’aula a domani: non c’era Schifani, ma questa non è una notizia, non c’era quasi tutta la maggioranza, e nemmeno il presidente della commissione Bilancio, che è il relatore della manovra. Se la seduta non fosse stata rinviata, avremmo chiesto il passaggio agli articoli, facendo fare alla manovra di variazione la fine di quella sui consorzi di bonifica che gran parte della maggioranza non voleva, salvo poi andare in giro a dire che è stata affossata per mancanza di responsabilità da parte delle opposizioni. Ma i veri irresponsabili, come dimostrano i fatti, sono loro”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca, dopo il rinvio a domani della discussione generale sulla manovra-ter.

“Il presidente della Regione – continua De Luca – non si permetta di dettare i tempi al Parlamento. Ha anche la sfacciataggine di chiedere responsabilità alle opposizioni, lui che trova il tempo per tutto e che in due anni e mezzo non ha trovato un giorno per venire a Sala d’Ercole a riferire sugli scandali sanità e turismo che stanno distruggendo il suo governo, la sua maggioranza e, soprattutto, l’immagine delle istituzioni. Facile dire qualcosa senza che nessuno possa controbattere. Le venga a fare in aula le sue osservazioni: avremmo noi tante cose da dirgli”.

“Responsabilità – continua De Luca – è fare bene, non fare in fretta come cercano di fare sempre loro per guadagnarsi qualche titolo buttando un po’ di fumo negli occhi dei siciliani. Approvare ora o a settembre non cambierebbe nulla, visto che ad agosto sarà tutto fermo. Ci sarebbe però il tempo per migliorare tanti aspetti di questa manovra. Come, ad esempio, la norma sulle liste d’attesa che, paradossalmente, stanzia 40 milioni fino a fine anno, che probabilmente non ci sarà il tempo di spendere, e solo 10 milioni l’anno per i prossimi due anni”.

