“Condividiamo pienamente le preoccupazioni di sindacati e lavoratori dei consorzi di bonifica, e possiamo assicurare loro che il governo – come ribadito formalmente dal Presidente Schifani – ha l’intenzione, ovviamente condivisa da Forza Italia, di portare avanti la riforma.”

Lo dichiara Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, che prosegue:

“Se finora non si è giunti a questo risultato, la responsabilità – come è evidente a chiunque abbia seguito il dibattito parlamentare – è delle opposizioni. Anche in queste ore hanno costretto al ritiro dell’emendamento governativo per la stabilizzazione proprio attraverso uno sterile e dannoso ostruzionismo, fine a sé stesso.

Garantiremo ai lavoratori, riproponendo in Aula la proposta, tutte le tutele che meritano, sia per difendere i loro sacrosanti diritti e prospettive occupazionali, sia per assicurare la continuità dei servizi essenziali erogati dai consorzi”