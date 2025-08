“Forza Italia, grazie anche alla lungimiranza del nostro segretario Antonio Tajani, è impegnata per un piano strategico nazionale per la sanità. La nostra non è propaganda politica ma un atto di responsabilità verso i cittadini. Noi vogliamo un servizio sanitario molto più dinamico, vicino alle persone, ma soprattutto dignitoso. Vogliamo fare in modo che una donna che soffre di endometriosi a Caltagirone, un cardiopatico di Verona e un malato oncologico di Milano abbiano la stessa possibilità di accedere alle cure. Perché c’è ancora un divario fra nord e sud che è inaccettabile. Il nostro obiettivo è una sanità più equa per tutti”. Così la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo intervenendo agli Stati generali del Mezzogiorno a Reggio Calabria.

