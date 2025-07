Lotto: in Sicilia le vincite sfiorano i 50mila euro

Sicilia a segno con il Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, centrata una tripletta da 49.612 euro totali: a Biancavilla, in provincia di Catania, colpo da 26.293 euro con un terno, tre terni ‘Oro’ e una quaterna ‘Oro’ in via Vittorio Emanuele, mentre a Bagheria, in provincia di Palermo, quattro terni e una quaterna regalano 12.450 euro a un giocatore in via Cristoforo Colombo. Infine, a Catania, premio da 10.869 euro grazie a una cinquina al Simbolotto in Stradale Gelso Bianco. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 751,3 milioni di euro dall’inizio del 2025.

