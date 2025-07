Anna Caliendo è la prima conferma della GolfoBasket Alcamo: “Fiera di far parte di questa storia”

ALCAMO (TP) – La GolfoBasket Alcamo apre ufficialmente ‘il cantiere’ della stagione 2025/2026 annunciando la conferma di Anna Caliendo, prima giocatrice del roster dello scorso anno a rinnovare il proprio impegno con la società.

Classe 1983, esperta playmaker, Caliendo è molto più di una colonna della squadra: è il fil rouge che unisce la storia del basket femminile ad Alcamo a un presente fatto di passione, continuità e attaccamento alla maglia. Il suo arrivo in Sicilia risale proprio al 2006, ingaggiata dalla Gea Magazzini Alcamo in Serie A2.

Dotata di grande visione di gioco, intelligenza tattica e leadership naturale, Anna Caliendo è stata una figura fondamentale per lo spogliatoio e per la crescita delle compagne più giovani nella passata stagione. La sua conferma rappresenta un punto fermo sia sul piano tecnico che umano per la Golfo Basket Woman Alcamo.

“Essere la prima riconfermata mi riempie d’orgoglio – ha spiegato Caliendo –. Alcamo è casa. Qui non ho solo giocato a pallacanestro, qui è nata anche la mia famiglia. Questo posto è parte della mia vita, dentro e fuori dal campo”.

Sul ritorno di Alcamo in Serie A2, la playmaker campana ha commentato: “Tornare in A2 con questa maglia è una responsabilità e un onore. È il risultato di un percorso costruito con fatica, passione e tante persone che non hanno mai smesso di crederci. Sono pronta a dare tutto, come sempre. Per me sarà un altro capitolo importante in una storia che sento mia”.

Con il rinnovo di Caliendo, la GolfoBasket Alcamo vuole lanciare un messaggio chiaro: si riparte dalla storia, dall’esperienza e dalla coerenza con un’identità costruita nel tempo. Nei prossimi giorni saranno comunicate le altre novità sul roster che affronterà la stagione 2025/2026.