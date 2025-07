Catania, via Androne nel degrado. Adorno (M5S): “Vera riqualificazione, non rattoppi”

Catania – “Basta rattoppi, via Androne merita una vera riqualificazione.” È il messaggio lanciato da Lidia Adorno, portavoce del Movimento Cinque Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana.

A finire sotto la lente della parlamentare regionale catanese è una petizione firmata da centinaia di residenti, protocollata al Comune il 14 marzo 2024 (prot. n. 122537), in cui si denuncia lo stato di degrado in cui versa una delle strade storiche della città. La richiesta è stata rilanciata da Lidia Adorno, che ha scritto ufficialmente al sindaco, agli assessori competenti.

“Via Androne è una arteria importante e prestigiosa ma oggi è abbandonata. Gli alberi sono trascurati, i rifiuti restano per giorni, i marciapiedi sono pieni di buche rattoppate male, che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini.”

Stando a quanto segnalano i residenti, gli alberi lungo la via non vengono potati regolarmente, la pulizia è discontinua, con foglie e spazzatura che si accumulano, i marciapiedi sono pieni di avvallamenti e toppe mal realizzate, che hanno già provocato cadute, soprattutto tra anziani e persone con disabilità.

Un degrado estetico e funzionale che contrasta con il valore urbanistico e culturale della strada.

Per la pentastellata Lidia Adorno gli interventi eseguiti finora dal Comune sono stati “inadeguati” e non rispondono alle esigenze di decoro urbano, sicurezza e accessibilità che una strada come via Androne dovrebbe avere e garantire.

“Via Androne – ha proseguito – ospita edifici in stile Liberty e la storica Cittadella Universitaria con il Museo di Zoologia. Non è accettabile lo stato di degrado attuale in cui è ridotta. Chiediamo al Comune di intervenire in modo serio e strutturale.”

Lidia Adorno ha chiesto all’amministrazione comunale di attivarsi con urgenza per dare risposte concrete ai cittadini e programmare interventi strutturali e rispettosi del contesto e del decoro urbano.