L’agrigentina Maria Antonietta Testone, presidente di Azzurro Donna Sicilia interviene sul ddl Femminicidio

“L’approvazione bipartisan al Senato del disegno di legge che introduce in Italia il reato di femminicidio, rappresenta un passo importante e significativo nel percorso legislativo che riguarda uno dei crimini di cui, purtroppo, si continuano a raccontare, tragicamente, quasi ogni giorno”.

Lo ha detto la segretaria regionale del Movimento Azzurro Donna, Maria Antonietta Testone, a margine del voto a Palazzo Madama del testo del DDL che prevede dall’ergastolo al sequestro dei beni per chi verrà ritenuto colpevole di femminicidio.

“I tanti episodi di violenza – aggiunge Maria Antonietta Testone – che sempre più frequentemente hanno come apice la morte di una donna, necessitava di un passaggio politico importante che istituisse proprio il reato di femminicidio. La nuova legge prevede, oltre al carcere per i responsabili, campagne di sensibilizzazione e iniziative formative e didattiche nelle scuole per evidenziare la pericolosità dell’utilizzo di sostanze stupefacenti, psicotrope o che possano alterare la coscienza, per prevenire e contrastare aggressioni di tipo sessuale. Dobbiamo continuare ad impegnarci con l’attivazione di misure e di interventi per far si che episodi come questi finiscano con l’appartenere al passato e non al nostro futuro”.