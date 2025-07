Consorzi di Bonifica Sicilia, Micciché replica a Cuffaro: “Nessuna schizofrenia nel voto, solo chiari segnali politici”

“È evidente che l’on. Cuffaro possiede un sistema soprannaturale per scoprire chi, col voto segreto, ha votato sì e chi no. L’unica certezza è che il voto di ieri riflette le tensioni della maggioranza che riguardano tutti i Partiti, le quali non si risolvono dividendo il campo tra buoni e cattivi, ma attraverso un’analisi seria del percorso politico fin qui compiuto e di quello che si intende intraprendere. Non c’è alcuna schizofrenia in quel voto: ci sono segnali politici chiari, che sarebbe un errore sottovalutare”. Lo afferma il deputato regionale Gianfranco Micciché.

