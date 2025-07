Forza Italia, Ternullo sul ritorno di Minardo: “Il Partito è punto di riferimento dei moderati. Adesso facciamo squadra sul territorio”

«Da siciliana e da rappresentante di Forza Italia, accolgo con grande soddisfazione la scelta dell’onorevole Nino Minardo di tornare nella casa azzurra. È una decisione che rafforza il nostro Partito e che conferma quanto la proposta moderata e centrista di Forza Italia rappresenti ancora oggi un punto di riferimento per chi vuole lavorare con serietà e pragmatismo per il futuro della Sicilia e dell’Italia. Con Nino Minardo condividiamo la volontà di dare risposte concrete ai nostri territori e di costruire una prospettiva politica capace di unire. Sono certa che insieme sapremo fare squadra per il bene della nostra terra e dei siciliani». Lo afferma la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo.



