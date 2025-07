De Luca (M5S ARS): “Inchieste su Fdi, Schifani non trova le parole? Faccia fare all’intelligenza artificiale, sicuramente sarà meglio del suo inaccettabile silenzio”

PALERMO, 03/07/2025. –“Un altro giorno sta passando senza che Schifani riesca a proferire una sola parola sulle inchieste che stanno scuotendo i palazzi della politica, coinvolgendo pesantemente il numero uno di Sala d’Ercole, Gaetano Galvagno e l’assessore al Turismo Elvira Amata, entrambi espressione di Fratelli d’Italia, ovvero del partito maggiore azionista del governo regionale. Se il Presidente non riesce a trovare le parole per prendere posizione su queste incresciose vicende, potrebbe valutare di chiedere soccorso all’intelligenza artificiale: anche le più scontate parole di circostanza o le peggiori frasi fatte saranno sempre meglio del suo inaccettabile silenzio”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca.

“Ci avviciniamo – dice De Luca – a grandi passi verso l’ennesima variazione di bilancio che rischia di essere fatta in un clima di tensione e incertezza che raramente l’Ars ha conosciuto in passato, almeno quello recente. Occorre chiarezza e occorre farla al più presto. Intanto ribadiamo due richieste, per noi sempre più dirimenti: nella prossima manovra non ci dovranno essere assolutamente maxiemendamenti fatti in aula, che spesso costituiscono la scorciatoia verso le maggiori nefandezze, chiediamo inoltre la revoca della delega al Turismo a Fratelli d’Italia, dove i patrioti, si fa per dire, hanno dimostrato di sapere fare solo sfracelli. Meloni e La Russa se ne faranno una ragione”.

