On. Ida Carmina M5S: “Domenica 15 giugno tutti in piazza a Palermo con il Presidente Conte per la sanità per tutti, pubblica e universale”

Ida Carmina, deputata del M5S, invita tutti i siciliani a scendere in piazza a Palermo domenica 15 giugno per dire basta ad una sanità pubblica siciliana che fa acqua da tutte le parti.

“I siciliani hanno una grande occasione per dare una sterzata al disastro della sanità nell’isola a guida Schifani scendendo in piazza e rivendicando un sacrosanto diritto: l’assistenza sanitaria, diritto sancito dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica, purtroppo nella vita quotidiana per tantissimi siciliani è ormai un diritto svuotato, ed in taluni casi come ci ricordano le cronache giornalistiche dell’ultimo anno sono intrise di inefficienze, ritardi e morti che potevano essere evitate.

Questa manifestazione organizzata dal M5S vedrà anche il Presidente Conte presente, ed è sostenuta da tutto il campo progressista isolano, dalle associazioni, dal terzo settore, ai sindacati, ai comuni cittadini siciliani che diranno in tutti i modi al Governatore Schifani di dare una sterzata netta ad una sanità per tutti, ed efficientare finalmente l’intero sistema sanitario che sia veramente pubblico e universale. Finora abbiamo visto solo potenziare la sanità privata.

Abbiamo denunciato assieme a tutti i parlamentari regionali e nazionali del M5S in tutti i modi le debolezza del sistema: Pronto Soccorsi inadeguati, ritardi ingiustificabili sui referti diagnostici, nessun risultato sull’abbattimento delle liste d’attesa, carenza atavica di personale sanitario, sprechi e scandali sui costi diretti ed indiretti negli ospedali, scarsissimi i risultati della missione 6 del Pnrr e gli 800 milioni messi a disposizione per la Sicilia con i famosi investimenti finalizzati al rafforzamento della prevenzione, dell’assistenza territoriale e dell’integrazione dei servizi sanitari e sociali.

Ad oggi i risultati sui 211 interventi sulle case di comunità, ospedali di prossimità e digitalizzazione dei servizi informatici per il cittadino sono fallimentari e ci vedono lontanissimi dal target previsto del Pnrr con il serio rischio che non si riusciranno ad impegnare le risorse entro giugno 2026 a scapito dei siciliani.

La manifestazione partirà alle 17.30 di domenica 15 giugno da Piazza Parlamento a Palermo e si concluderà a Piazza Bologni, da quel palco interverranno tutte le sigle che hanno aderito alla protesta e i tantissimi siciliani che sono stanchi di subire questo totale sfacelo in termini di servizi e assistenza sanitaria pubblica.

Partiranno pullman da tutta la Sicilia, sono certa che i siciliani presenzieranno in massa la piazza e sono consapevoli che questa sanità è da rifondare e che non si può giocare con la salute dei cittadini, Schifani in primis e la Meloni se non sono capaci nel dare risposte concrete si facciano da parte.

E’ il momento giusto per dire basta ad una sanità gestita in maniera clientelare che va riformata e liberata dalla politica e i cittadini saranno domenica a Palermo per chiedere e ottenere quello che gli spetta: una sanità per tutti”