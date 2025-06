Pnrr: Ternullo (Fi), risorse fondamentali per colmare gap del Mezzogiorno

“Siamo soddisfatti delle parole del ministro Foti, che oggi ha risposto in maniera puntuale alla nostra interrogazione. Le risorse economiche del Pnrr sono fondamentali per ridurre il divario infrastrutturale e di servizi del Mezzogiorno. Nel 2024 si è già registrata una crescita economica leggermente superiore alla media nazionale. In Sicilia il Pnrr prevede investimenti per diversi miliardi di euro in migliaia di progetti sul territorio. L’augurio, come auspicato anche dal Governatore della Banca d’Italia, è che si possa proseguire con titoli pubblici comuni europei per sostenere gli investimenti”. Così la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo durante il question time al ministro Foti al Senato.

