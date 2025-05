[Sicilia] Forza Italia. Tantillo (FI Giovani): “Sicilia motore di crescita e fiducia, ora puntiamo al 20% nazionale”

Al Congresso Nazionale di Forza Italia Giovani in corso a Roma, è intervenuto Fabrizio Tantillo, Vice Segretario Regionale Vicario del movimento in Sicilia, portando il saluto della delegazione siciliana e sottolineando “il ruolo della Sicilia come esempio di buon governo e partecipazione giovanile.”

Tantillo ha ringraziato Stefano Benigni per il lavoro svolto alla guida del movimento: “insieme abbiamo rilanciato Forza Italia Giovani, rendendolo punto di riferimento per tanti ragazzi che credono nella meritocrazia e nei valori liberali.”

Particolare attenzione è stata dedicata alla Sicilia, dove Forza Italia è primo partito con il 24%: “un risultato ottenuto grazie all’impegno della segreteria regionale, dei nostri coordinatori locali e all’azione concreta del Presidente Schifani, che con il suo buon governo sta dando fiducia ai giovani e sta facendo crescere i consensi.”

Il dirigente dei giovani azzurri ha anche sottolineato come “agenzie di rating e osservatori internazionali confermano la crescita della Sicilia. Questo clima positivo avvicina sempre più giovani alla politica e rafforza Forza Italia.”

Infine, un augurio a Simone Leoni, nuovo leader del movimento: “Ha già dimostrato grande capacità organizzativa. Con lui possiamo puntare al 20% che è l’obbiettivo comune di tutta Forza Italia.”