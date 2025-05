Editoria, Ternullo (FI): “Buon lavoro al nuovo corso de La Sicilia” 

“Il quotidiano La Sicilia ha sempre rappresentato un punto di riferimento imprescindibile per l’informazione nella nostra regione e nel contesto nazionale. Siamo certi che continuerà ad esserlo anche dopo questo momento di transizione, in cui alla famiglia Ciancio Sanfilippo, che ringraziamo del prezioso impegno profuso in tutti questi anni, succede il nuovo editore Salvatore Palella. La nuova governance saprà sicuramente proseguire questo importante cammino, rafforzando il progetto editoriale dentro e fuori i confini dell’Isola. Ai giornalisti, ai tecnici e a tutti i lavoratori della redazione, autentica colonna portante della testata, va il mio più vivo ringraziamento e incoraggiamento affinché La Sicilia continui ad essere una voce libera, autorevole e profondamente legata all’identità e ai valori del nostro territorio”. Lo dichiara la senatrice siciliana di Forza Italia, Daniela Ternullo.

condividi su: