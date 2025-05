Il vice presidente nazionale e segretario regionale della Sicilia: “Le imprese siciliane hanno un potenziale enorme, ma devono poter contare su infrastrutture efficienti”

“Investire nelle infrastrutture industriali significa agevolare la logistica, ridurre i costi operativi e accrescere la competitività delle aziende siciliane. È fondamentale accompagnare questo intervento con politiche di sviluppo imprenditoriale e semplificazioni burocratiche per incentivare gli investimenti”. Ne è convinto il vice presidente nazionale di Conflavoro e segretario regionale della Sicilia, Giuseppe Pullara, che accoglie con favore lo stanziamento, da parte della Regione siciliana, di 100 milioni di euro per rilanciare le infrastrutture industriali. Un intervento che punta a sostenere la competitività delle aziende e rendere il territorio più attrattivo per nuovi investimenti. Il finanziamento, inserito nel Fondo sviluppo e coesione 2021/2027, rappresenta un’opportunità concreta per le imprese, migliorando le condizioni di operatività e favorendo la crescita del tessuto produttivo. Il piano di intervento prevede 50 milioni di euro per 12 aree industriali: lavori di viabilità, illuminazione pubblica ed efficientamento energetico in località strategiche come Aragona-Favara, Caltanissetta, San Cataldo, Gela, Milazzo, Lercara Friddi, Carini, Ragusa, Modica-Pozzallo, Melilli e Trapani; 50 milioni di euro al Comune di Catania per migliorare la rete stradale della zona industriale, con un cronoprogramma di realizzazione fino al 2029.

Si tratta di interventi che mirano a ridurre i disagi infrastrutturali che spesso frenano le attività produttive, creando un ambiente più favorevole per chi già opera sul territorio e per chi vuole investire nell’isola.

Conflavoro Sicilia sottolinea la necessità di monitorare l’attuazione dei progetti e garantire che le opere siano completate nei tempi previsti.

“Le imprese siciliane hanno un potenziale enorme, ma devono poter contare su infrastrutture efficienti”, evidenzia il vice presidente nazionale di Conflavoro e segretario regionale della Sicilia, Giuseppe Pullara. “Conflavoro- conclude– continuerà a monitorare lo stato di avanzamento degli interventi, garantendo che le imprese abbiano voce e che l’investimento produca effetti concreti sul tessuto economico siciliano.”