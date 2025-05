“Niente lavori d’aula questa settimana per l’assenza del governo, mentre la Sicilia affonda. È l’ennesima vergogna del governo targato Schifani, mentre la sanità boccheggia, il lavoro è sempre più precario e le infrastrutture continuano ad essere disastrose, come conferma anche la freschissima notizia del taglio dei fondi Pnrr per il potenziamento della tratta ferroviaria Palermo-Catania che saranno dirottati verso altre regioni”.

Lo afferma Roberta Schillaci, vice-capogruppo del M5S all’Ars.

“Dire che tutto questo è indecente – continua Schillaci – è un eufemismo. Mentre questo governo continua a guardarsi l’ombelico e pensa a misure e ad azioni tutt’altro che urgenti in questo momento drammatico per la nostra isola, tutto va a rotoli. Ci dica, piuttosto, Schifani quando riuscirà a superare le beghe della sua maggioranza e a nominare, dopo quattro mesi di attesa, il direttore generale dell’Asp di Palermo e a presenziare alla seduta d’aula dedicata allo sfascio della sanità che chiediamo da mesi”.

