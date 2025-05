Avvocati britannici per Israele criticati per l’affermazione che la guerra potrebbe ridurre l’obesità a Gaza

Un gruppo per i diritti dei palestinesi afferma che le osservazioni che criticano un’analisi del Lancet sull’impatto del conflitto sono “ripugnanti”

Un gruppo di sostegno a Israele con sede nel Regno Unito è stato criticato per aver ipotizzato che una riduzione dell’obesità dovuta alla guerra a Gaza potrebbe aumentare l’aspettativa di vita nella regione.

I commenti degli avvocati britannici per Israele (UKLFI), emersi in concomitanza con gli allarmi di imminente carestia a Gaza, sono stati condannati come “ripugnanti” dalla Palestine Solidarity Campaign (PSC).

Tra i sostenitori dell’UKLFI figurano l’ex giudice della Corte Suprema John Dyson, l’ex leader conservatore Michael Howard e David Pannick KC, che ha rappresentato Boris Johnson e la defunta regina.

Queste osservazioni sono state fatte da Jonathan Turner, amministratore delegato di UKLFI, in risposta a una mozione che sarà discussa durante l’assemblea generale annuale del Co-operative Group e che chiede al rivenditore di interrompere la vendita di prodotti ortofrutticoli israeliani.

Sollecitando il consiglio della Co-operative a ritirare la mozione, Turner ha criticato il fatto che si riferisca a un numero stimato di vittime di 186. 000. In una lettera al segretario del Co-operative Group, Turner ha scritto che era “totalmente falso e fuorviante” citare la cifra di una lettera pubblicata dal Lancet lo scorso anno, che era una stima che includeva anche le vittime indirette.

Aggiunge: “La lettera [del Lancet] ha anche ignorato i fattori che potrebbero aumentare l’aspettativa di vita media a Gaza, tenendo presente che uno dei maggiori problemi di salute a Gaza prima dell’attuale guerra era l’obesità”.

Il bilancio delle vittime da quando Israele ha iniziato l’attacco a Gaza, dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023 nel sud di Israele, ammonta a oltre 52. 000, secondo l’autorità sanitaria del territorio. Un altro studio pubblicato su Lancet ha rilevato che l’aspettativa di vita a Gaza è diminuita di 34, 9 anni durante i primi 12 mesi di guerra, circa la metà (-46,3%) rispetto al livello prebellico di 75,5 anni.

Ben Jamal, direttore del PSC, ha dichiarato: “Mentre i bambini della Striscia di Gaza affrontano il crescente rischio di fame, malattie e morte, l’idea del capo degli avvocati britannici per Israele che potrebbero trarre beneficio dalla perdita di peso è assolutamente disgustosa. Questi commenti ripugnanti illustrano esattamente cosa significhi essere ‘per Israele’ e quanto in basso siano disposti a sprofondare i suoi apologeti nel tentativo di giustificare il genocidio a Gaza”.

Chris Doyle, direttore del Consiglio per l’intesa arabo-britannica (Caabu), ha scritto su X che i commenti esprimevano “opinioni atroci”. Ha aggiunto: “Quanto è gentile da parte di Israele imporre una dieta forzata a 2, 3 milioni di palestinesi per migliorare i loro livelli di obesità”.

Una denuncia dell’UKLFI ha spinto l’ospedale Chelsea and Westminster di Londra a rimuovere nel 2023 un’opera d’arte realizzata da bambini palestinesi, dopo che il gruppo aveva affermato che essa faceva sentire i pazienti ebrei “vulnerabili, molestati e vittimizzati”.

Ha inoltre minacciato di intraprendere azioni legali contro il governo del Regno Unito per la sua decisione di sospendere circa 30 licenze per l’esportazione di armi verso Israele.

Turner ha dichiarato: “Innanzitutto, abbiamo sottolineato che la lettera pubblicata sul Lancet il 20 luglio 2024, a cui evidentemente faceva riferimento la mozione, non affermava che 186.000 abitanti di Gaza fossero morti nella guerra in corso. Affermava tuttavia – senza fondamento – che 186.000 abitanti di Gaza avrebbero probabilmente perso la vita a causa della guerra.

Abbiamo quindi sottolineato, in secondo luogo, che questa affermazione si basava su speculazioni del tutto infondate, che ignoravano anche fattori che avrebbero potuto prolungare la vita dei cittadini di Gaza, data la situazione sanitaria pubblica esistente a Gaza prima della guerra, tra cui l’entità dell’obesità. Tra questi fattori rientra anche la possibile riduzione della disponibilità di dolciumi e sigarette.

“Nel contesto in cui sono state fatte, le nostre affermazioni erano accurate e oggettive.”

