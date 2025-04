[Sicilia] Riforma Asi. Vitrano “Svolta storica”

Gaspare Vitrano, presidente della Commissione Attività Produttive dell’ARS, ha espresso grande soddisfazione per l’approvazione della riforma dei Consorzi ASI, sottolineandone il valore strategico:

«Abbiamo approvato una riforma importante, che restituisce certezza e prospettiva al nostro tessuto imprenditoriale. Acceleriamo la liquidazione dei vecchi consorzi Asi, semplifichiamo le procedure di alienazione degli immobili, garantiamo il diritto di prelazione agli imprenditori già insediati. Ma non solo: puntiamo anche sulla qualità, prevedendo incentivi per le aziende che investono in sostenibilità, welfare aziendale e innovazione. È una visione moderna dello sviluppo economico, che guarda al futuro con responsabilità».