Incendio Sonatrach Augusta, Ternullo (FI): “Massima vicinanza ai due operai feriti. La sicurezza sul lavoro non può più attendere”

“Esprimo la mia più sincera vicinanza ai due lavoratori rimasti feriti nell’incidente di ieri alla raffineria Sonatrach di Augusta. Seguo con apprensione l’evolversi delle loro condizioni e rivolgo un pensiero alle loro famiglie, che stanno vivendo ore di angoscia. Ancora una volta siamo costretti a fare i conti con un episodio che riaccende i riflettori sull’urgenza di garantire condizioni di lavoro sicure e controlli rigorosi. È una battaglia che porto avanti da tempo, e che mi ha spinto a proporre la patente a punti sulla sicurezza, uno strumento concreto per premiare chi rispetta le regole e sanzionare chi le ignora. Non possiamo più limitarci all’indignazione del momento: servono azioni strutturali, immediate e coraggiose. La vita e la salute dei lavoratori devono essere una priorità assoluta.” Lo afferma la senatrice siracusana di Forza Italia, Daniela Ternullo.

