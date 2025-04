A Sferracavallo un convegno a cura dell’UNCI Sicilia dedicato alle opportunità di sviluppo e rilancio della costa Nord di Palermo. Cooperative e istituzioni a confronto

“Costa Nord Palermo: opportunità, sviluppo, rilancio”: è il titolo del convegno organizzato e promosso da UNCI SICILIA, in programma venerdì 11 aprile alle 16:00 all’Hotel Bellevue del Golfo in via Plauto 40, nella borgata marinara di Sferracavallo.

L’iniziativa, in collaborazione con l’Assessorato Attività Produttive della Regione Siciliana, mira a evidenziare le potenzialità economiche e turistiche del territorio della costa Nord del capoluogo siciliano, con particolare attenzione rivolta a Sferracavallo e alle peculiarità enogastronomiche, ambientali e ricettive che caratterizzano i borghi marinari.

I lavori, introdotti e moderati dalla giornalista Gabriella Di Carlo, si apriranno con i saluti istituzionali del presidente nazionale dell’UNCI Andrea Amico e proseguiranno con i contributi dei relatori: il presidente di UNCI Agroalimentare Gennaro Scognamiglio, il consulente di UNCI Sicilia Giuseppe Gullo, il dirigente del Servizio 4 del Dipartimento Pesca della Regione Siciliana Leonardo Catagnano, il revisore Roberta Giuffrida, il responsabile della società di progettazione SUD Progetti Francesco Aggiato e il consigliere del Comune di Palermo Leopoldo Piampiano, componente della Commissione Urbanistica.

Le conclusioni saranno affidate all’onorevole Edmondo Tamajo, assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana.

Gli interventi verteranno sui temi della sostenibilità e della pesca costiera, del recupero dell’identità culturale di Sferracavallo, del ruolo della cooperazione e delle infrastrutture a sostegno dell’occupazione e della crescita del territorio e dell’impegno delle istituzioni per il rilancio della Costa Nord di Palermo.