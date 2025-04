Province: “Di Paola (M5S): L’ Alternativa al malgoverno delle destre possibile e doverosa. Piazzeremo nuove ‘sentinelle’ nei territori”

“L’Alternativa al malgoverno delle destre non solo è possibile, è pure doverosa. Cominciare a costruirla è un obbligo nei confronti di chi è stato abbandonato dalle amministrazioni che si richiamano ai partiti di destra. Partiamo il 27 aprile dalle Province”

Lo afferma il coordinatore siciliano del M5S Nuccio Di Paola, a poche ore dal deposito delle liste per le elezioni provinciali.

“Il M5S – dice Di Paola – non esporrà il proprio simbolo, ma sarà presente in tutti i territori con propri candidati all’interno della lista l’Alternativa o di progetti civici. Non abbiamo imposto candidati, né fatto forzature, abbiamo solo dato voce alla grande voglia di riscatto dei territori e alle loro esigenze, letteralmente scomparse dai radar di questa politica inadeguata e inconcludente.

Non ci piacciono queste elezioni in cui i cittadini non possono esprimersi direttamente, cercheremo comunque di dargli voce attraverso i consiglieri eletti, le ‘sentinelle’ che manderemo a vigilare sull’operato delle amministrazioni. Per questo dobbiamo cercare di farne eleggere il più possibile e, se possibile, vincere in alcuni territori per fare partire da subito l’alternativa in attesa delle regionali, quando la parola sarà di tutti i siciliani”.