Scuola: oltre 1.200 adesioni per l’incontro sulle indicazioni nazionali indetto dalle associazioni

Roma, 1 aprile 2025 – Sono oltre 1.200 le adesioni alla giornata di dibattito pubblico sulle Indicazioni Nazionali indetto per domani dalle associazioni di insegnanti, genitori, studenti e del mondo sindacale. L’evento si svolgerà dalle ore 10:00 alle 18:30 presso l’Università Roma Tre – Dipartimento di Scienze della Formazione, in Aula Volpi, con possibilità di partecipazione anche a distanza tramite il link https://bit.ly/42mcpnl.

La giornata prevede un seminario di formazione con interventi di docenti universitari, esperti del settore e rappresentanti delle associazioni, seguito da una staffetta di interventi di docenti in modalità mista, in presenza e da tutte le regioni d’Italia.

Le associazioni promotrici chiedono al Ministero e al Governo una moratoria del testo proposto e l’avvio di un’autentica fase di consultazione per una riscrittura partecipata e condivisa delle nuove Indicazioni Nazionali. La partecipazione massiccia dimostra l’urgenza di un confronto approfondito e democratico su un tema cruciale per il futuro dell’istruzione nel nostro Paese.

