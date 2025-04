Prevenzione, una “corsa a staffetta” in 6 regioni italiane per curare le malattie respiratorie croniche

Dall’Abruzzo alla Campania, dalla Calabria alla Basilicata, dalla Puglia alla Sicilia fino ad arrivare alla Sardegna. Partirà ad aprile la seconda edizione di PerCorsa di salute: giornate di screening gratuiti, convegni e sport destinati alla popolazione e cittadinanza. I numeri dell’edizione 2024: 800 partecipanti e 490 spirometrie eseguite in 10 centri specialistici

Roma, 1 aprile 2025. Una corsa a staffetta per promuovere la prevenzione delle malattie respiratorie croniche. Partirà dall’Abruzzo ad aprile la prima tappa di PerCorsa di salute, campagna di sensibilizzazione, prevenzione, screening e sport dedicata a pazienti con patologie respiratorie croniche, ai loro familiari e alla popolazione generale.

Le giornate si terranno presso numerosi centri ospedalieri in sei regioni del Centro e Sud Italia e prevedono: un convegno per informare pazienti, familiari e caregiver e favorire la socialità e la partecipazione attiva; uno screening gratuito ai partecipanti al convegno presso appositi stand dedicati; un percorso di counseling individuale con specialisti e una staffetta simbolica tra i centri coinvolti per promuovere il movimento come alleato della salute.

Tutto pronto per l’edizione 2025 dell’iniziativa, che toccherà 8 tappe in Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. PerCorsa di salute è un’iniziativa giunta alla seconda edizione, ideata e promossa da Respiriamo Insieme-APS in collaborazione con Apacs Aps e in partnership con Cittadinanzattiva e Global Allergy & Airways Patient Platform.

L’edizione 2025 di PerCorsa di Salute comincia dopo il successo della prima edizione, che, tra aprile e ottobre 2024, ha attraversato 6 regioni italiane (Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana, Liguria e Lazio) e coinvolto 10 centri specialistici, con 800 partecipanti e 490 screening e spirometrie gratuite. Inoltre, durante la prima edizione PerCorsa di salute sono state effettuate 127 nuove tempestive diagnosi, sono state riscontrate 2 situazioni critiche acute non diagnosticate e il 28% delle persone che si è sottoposto allo screening è stato avviato a un approfondimento in ospedale nonostante fosse sicuro della sua piena salute.

Le malattie respiratorie croniche sono malattie di tipo cronico che colpiscono i polmoni e le vie respiratorie e sono, principalmente l’asma e l’asma grave, la poliposi nasale, la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e le bronchiectasie, la granulomatosi Eosinofila con Poliangite (EGPA). Secondo i dati, Il 7% della popolazione italiana soffre di queste malattie. Le malattie respiratorie possono derivare dalle seguenti cause: polmonari, cardiovascolari, psicosomatiche e gravi cause che possono diventare fatali.

“Siamo fieri che questo progetto itinerante continui a girare la penisola e che arrivi nelle regioni del centro e del sud Italia – dice Simona Barbaglia, Presidente Associazione Respiriamo Insieme – perché le patologie respiratorie croniche sono malattie ancora poco conosciute e in parte sommerse. Queste malattie hanno un forte impatto sulla qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie, e con questa iniziativa cerchiamo di dare una risposta a questi bisogni e per aiutare i pazienti nella corretta gestione di queste patologie. Il progetto nasce proprio dalla volontà di ascoltare a 360° le fragilità e le criticità dei pazienti: con PerCorsa di salute vogliamo favorire il dialogo tra Istituzioni, clinici e pazienti, per portare alla luce i bisogni di cura non soddisfatti”.

“Come rappresentante dei pazienti affetti da Egpa – commenta Francesca R. Torracca presidente di Apacs Aps- Associazione Pazienti Sindrome di Churg Strauss-Egpa – sono onorata di essere partner di questa iniziativa che, oltre a offrire alla popolazione l’occasione di uno screening gratuito con medici altamente specializzati, pone l’accento sull’importanza della cultura del benessere, dell’attività fisica e della prevenzione, che sono l’unica arma che abbiamo per individuare precocemente i sintomi di malattie come l’Egpa che, se diagnosticate per tempo, possono essere gestite efficacemente garantendo alle persone che ne sono affette e alle loro famiglie un’ottima qualità di cura e di vita”.

“La Società italiana per le Malattie Respiratorie Infantili Simri, sostiene con entusiasmo il progetto PerCorsa di Salute, coerente con gli obiettivi di promozione del riconoscimento delle malattie respiratorie pediatriche, al fine di favorire iniziative rivolte alla prevenzione ed allo sviluppo della cultura dell’educazione” afferma Stefania La Grutta, presidente Simri.

“L’Associazione degli Allergologi e Immunologi Italiani del Territorio ed Ospedalieri condivide tutti gli obiettivi proposti del Progetto PerCorsa, in particolare per quanto riguarda le malattie allergiche respiratorie e l’Egpa. La prevenzione, che parte dalla salute dell’ambiente, e la diagnosi precoce sono due capisaldi per la riduzione della prevalenza da una parte e dell’emersione dei casi non diagnosticati dall’altra” dichiara Lorenzo Cecchi, presidente dell’Associazione degli Allergologi e Immunologi Italiani del Territorio ed Ospedalieri.

“Anche quest’anno, con enorme entusiasmo, Apacs affiancherà Respiriamo Insieme nel Progetto PerCorsa – fanno sapere da Apacs-. Siamo particolarmente felici di raggiungere le regioni del centro Sud e incontrare gli esperti dei team multidisciplinari che ogni giorno seguono da vicino i nostri pazienti. Pensiamo che PerCorsa sia un’opportunità unica per i pazienti per effettuare screening gratuiti e contemporaneamente conoscere le red flag a cui porre attenzione nell’ambito della salute respiratoria e non solo. PerCorsa ci consente di far conoscere l’Egpa a un pubblico che difficilmente avremmo potuto ingaggiare da soli, trattandosi di malattia rara e questo dimostra quanto la sinergia tra associazioni che, pur con oggetti sociali diversi, perseguono gli stessi obiettivi, sia funzionale alla salute, alla prevenzione e all’aderenza terapeutica. Ringraziamo la presidente Simona Barbaglia per questa opportunità che rinsalda il legame che unisce le nostre associazioni e che in questi anni ha portato molti pazienti a trovare la strada verso una presa in carico tempestiva e appropriata”.

Per maggiori informazioni: www.percorsadisalute.it.

Per prenotare andare sul sito https://respiriamoinsieme.org/progetto/percorsa-di-salute-2025/ e cliccare sulla tappa interessata.