STM. I cinquestelle all’incontro CGIL: “Schifani incalzi Urso e Giorgetti a tavolo ministeriale. Si rischia polveriera sociale”

Catania 3 marzo 2025 – “Chiediamo formalmente al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani di incalzare il governo Meloni affinché venga istituito urgentemente il tavolo ministeriale per tutelare il destino di oltre 5000 lavoratori della STM. Schifani e la sua giunta non possono fare orecchie da mercante mentre in Sicilia si rischia una vera e propria polveriera sociale”. Lo dicono i parlamentari del Movimento 5 Stelle Lidia Adorno e Nuccio di Paola (ARS) e la senatrice Ketty Damante, a margine dell’incontro organizzato dalla CGIL a Catania.

“Le istituzioni – sottolineano gli esponenti M5S – devono agire prima che sia troppo tardi. Non comprendiamo il disinteresse della Regione Siciliana verso un polo industriale strategico per l’intera Europa che minaccia di scaricare sulle spalle dei contribuenti, attraverso la Cassa Integrazione, il destino di migliaia di lavoratori. La STM peraltro, oltre ai fondi del PNRR ha beneficiato di decine di milioni di euro di fondi Po FESR da parte della Regione Siciliana. Ci rendiamo conto che i ministri Urso (MIMIt) e Giorgetti (MEF) sono della medesima parte politica di Schifani, ma il presidente della Regione faccia l’interesse dei suoi cittadini, non dei suoi colori politici” – concludono.



