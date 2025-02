Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’Ars, interviene su quella che definisce “polemica strumeale e priva di fondamento” relativa all’ipotesi di una nuova strada di collegamento verso San Vito Lo Capo.

“Trovo del tutto strumentale e priva di fondamento la polemica sollevata da chi ha voluto deliberatamente fraintendere le parole del Presidente Schifani riguardo l’ipotesi di realizzare un nuovo collegamento viario verso San Vito Lo Capo. Il Presidente ha chiaramente specificato che qualsiasi ipotesi di nuovo collegamento potrà essere presa in considerazione solo in presenza di precisi presupposti, primo fra tutti la piena compatibilità ambientale.

Ed è in ogni caso fondamentale precisare che il collegamento in discussione riguarda la cosiddetta ‘strada dei marmi’, un’arteria che passa a sud della Riserva dello Zingaro, senza in alcun modo attraversarla, e che da Castellammare del Golfo passa per Balata di Baida verso San Vito. Un elemento che evidenzia quanto sia infondata l’attuale polemica.

La Riserva Naturale dello Zingaro, che rappresenta una delle aree naturalistiche più importanti d’Italia, è un autentico fiore all’occhiello non solo per il territorio trapanese ma per l’intera Sicilia. L’impegno primario del governo regionale resta quello di tutelarne e valorizzarne le straordinarie bellezze e il suo inestimabile patrimonio ambientale e paesaggistico.

Chi cerca di alimentare polemiche pretestuose dove non esistono, dimostra evidentemente di non avere altri argomenti di discussione costruttiva per il territorio né altri argomenti per attaccare il Governo.”