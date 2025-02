Trapani, 04 febbraio 2025 – Pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana la norma che dispone la gratuità nei trasporti marittimi verso le isole minori siciliane per alcuni lavoratori che garantiscono pubblici servizi e altre agevolazioni tariffarie per i pendolari.

«Perché la norma, approvata per il secondo anno consecutivo, grazie a nostri emendamenti, non rimanga per mesi lettera morta tradendone lo spirito – sollecita la deputata trapanese del M5S, Cristina Ciminnisi – l’Assessorato alle infrastrutture e mobilità faccia presto con la definizione e la pubblicazioni del decreto attuativo che concretamente consentirà la mobilità agevolata a tantissimi lavoratori che sulle isole minori garantiscono servizi essenziali per le popolazioni residenti».

Il tema delle agevolazioni per i lavoratori che assicurano servizi pubblici essenziali nelle isole è oggetto anche di una interpellanza della deputata alla Camera Daniela Morfino che ha chiesto al Governo Meloni di ripristinare la gratuità dei trasporti, in particolare per i docenti che ogni giorno viaggiano per e dalle isole minori: «Il M5S, con le sue azioni, è impegnato a colmare il grave vuoto politico e amministrativo che penalizza le comunità locali isolane. A livello nazionale l’assenza di fondi per il trasporto degli insegnanti penalizza il già fragile sistema scolastico nelle zone più disagiate del Paese, aggravando il fenomeno dello spopolamento e compromettendo il diritto all’istruzione per molti studenti».

«La nostra attenzione per gli abitanti delle isole, perché non siano nei fatti cittadini di serie B, rimane alta – ribadisce e conclude Ciminnisi –, come dimostra anche la recente approvazione in commissione della risoluzione del M5S sulla manutenzione delle infrastrutture portuali delle isole minori siciliane con la quale impegniamo il Governo regionale ad interventi per rendere efficienti e sicuri l’attracco, l’imbarco e lo sbarco di residenti e turisti».