Fondi docenti isole minori, interpellanza della deputata Morfino (M5S Camera)

“Mentre Giorgia Meloni preferisce finanziare le scuole private, investire in armi, aumentare gli stipendi ai suoi ministri e sottosegretari, i docenti della scuola pubblica vengono nuovamente umiliati, calpestati e bistrattati nella dignità del loro ruolo. Neanche un euro agli insegnanti che ogni giorno si recano nelle piccole isole o nelle sedi disagiate, che sono costretti a pagarsi l’aliscafo perché finiti i fondi per la gratuità. Per questo ho presentato una interpellanza per il ripristino della gratuità e per monitorare i fondi alle regioni. Vogliamo che il governo ci dica quali interventi urgenti, di concerto con la Regione Siciliana, stiano mettendo in campo per il ripristino della gratuità dei trasporti per i lavoratori pendolari delle isole minori. Ma ci chiediamo anche se il Governo intenda promuovere un piano di sostegno economico strutturale che garantisca condizioni di trasporto agevolato per i lavoratori delle isole minori, al fine di evitare il progressivo spopolamento di tali territori e il conseguente indebolimento dei servizi essenziali, in primis l’istruzione. Un governo che ha come priorità quella di ripristinare l’immunità per parlamentari e membri del governo che i problemi giornalieri degli italiani, ha fallito su tutta la linea. Noi vi contrasteremo fino all’ultimo giorno, non ci arrenderemo”. Lo afferma la deputata M5S alla Camera Daniela Morfino.

