Boccata d’ossigeno per i comuni siciliani in dissesto, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del maxi emendamento che include numerosi emendamenti approvati nelle scorse settimane.

Tra le misure più significative spicca l’approvazione di una proposta fortemente voluta dal vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, On. Nuccio Di Paola, e sostenuta dall’onorevole Angelo Cambiano del M5S, che prevede uno stanziamento per i comuni in dissesto finanziario.

Il nuovo provvedimento stabilisce, infatti, che i comuni con una popolazione compresa tra 25.000 e 100.000 abitanti, che si trovano in dissesto finanziario alla data del 30 settembre 2024 e da non oltre cinque anni prima della data di entrata in vigore della legge, riceveranno un contributo straordinario pari a 4 milioni di euro. Tra i sei comuni che saranno interessati dal provvedimento due sono nell’agrigentino: i comuni di Canicattì e Licata.

“Questa è una misura fondamentale, non solo per la Sicilia in generale, ma soprattutto per i comuni dell’agrigentino, che rappresento. Canicatti e Licata, due realtà che hanno vissuto situazioni di grande difficoltà, potranno finalmente contare su un aiuto concreto per superare la fase di dissesto. I fondi stanziati permetteranno alle amministrazioni locali di pianificare con maggiore serenità il percorso di rientro dal dissesto finanziario e di garantire servizi essenziali ai cittadini. È un passo importante per restituire stabilità dopo anni di difficoltà economiche.”

Un altro provvedimento pubblicato prevede la destinazione di 150.000 euro all’Asp di Agrigento per l’acquisto di ecografi, che verranno distribuiti nei Distretti Socio-Sanitari di Licata, Sciacca, Canicattì, Favara, Porto Empedocle e Agrigento.

“Mi sono battuto tantissimo per l’approvazione di questo emendamento, che mira a potenziare l’assistenza sanitaria sul territorio.”- dichiara l’On. Cambiano.

“L’acquisto di questi ecografi rappresenta un passo fondamentale per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi sanitari sul nostro territorio. L’emergenza sanitaria e la necessità di dotare le strutture di strumenti adeguati è una priorità che non possiamo più rimandare. Investire nella sanità territoriale significa garantire un’assistenza migliore e più accessibile per tutti i cittadini, soprattutto in un momento di grande difficoltà.” conclude l’On. Cambiano.

L’approvazione di queste misure rappresenta un chiaro segnale dell’impegno costante dell’Onorevole Cambiano, sempre attento alle necessità dei cittadini e dei territori più fragili. Interventi che non solo testimoniano il suo impegno nel fornire risposte concrete a sfide molto complesse, ma che pongono le basi per un futuro di maggiore stabilità finanziaria e per un sistema sanitario più efficiente, in grado di rispondere in modo più puntuale alle esigenze della popolazione siciliana.